ДТЭК Востокэнерго не сможет отключить Луганскую ТЭС от системы газоснабжения

31 января 2020, 15:14

АО НАК «Нафтогаз Украины» требует от Луганской ТЭС ДТЭК Востокэнерго самостоятельно прекратить потребление газа с 07:00 01 февраля 2020 года.

Об этом «Ирта-FAX» сообщила Главный специалист Дирекции по коммуникациям ДТЭК Энерго Оксана Штонда.

«С июля 2019 г. Луганская ТЭС была вынуждена перейти на газ от АО НАК «Нафтогаз Украины» в условиях критического дефицита угля, который возник из-за инфраструктурных и политических проблем в регионе. Станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня прошлого года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

Себестоимость производства электроэнергии на газу, даже с учетом цены на газ по ПСО, не покрывается максимальными ценами на электроэнергию на новом рынке. Ситуация усугубляется также другими факторами: невостребованность отечественной генерации из-за импортной электроэнергии и задолженность ГП Энергорынок перед ДТЭК Востокэнерго за уже отпущенную электроэнергию. Эти обстоятельства привели к дефициту оборотных средств у компании.

Несмотря на это, ДТЭК Востокэнерго 22 января 2020 года уплатил 14,5 млн грн за природный газ. Однако уже 23 января Луганская ТЭС получила требование НАК «Нафтогаз Украины» самостоятельно прекратить потребление газа.

Отключение поставок газа для Луганской ТЭС неизбежно приведет к аварийному отключению электростанции из-за отсутствия топлива. Как следствие, около 1 млн жителей области могут остаться без электричества, будут обесточены детские сады, школы, больницы, и объекты критической инфраструктуры региона. Также может быть нарушено энергоснабжение подразделений Вооруженных сил Украины, которые располагаются вблизи станции.

Учитывая все негативные последствия, ДТЭК Востокэнерго не сможет отключить станцию от системы газоснабжения. Наш приоритет – обеспечение региона электроэнергией и теплом», - сообщили в ДТЭК.

Также в ДТЭК отметили, что вопрос стабильного энергоснабжения Луганской области – это вопрос национальной и энергетической безопасности Украины, который должен рассматриваться на государственном уровне.

Напомним, о проблемах с электроснабжением области ранее сообщала пресс-служба «ЛЭО».