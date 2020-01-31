Отмену депутатской неприкосновенности обжаловали в КСУ

31 января 2020, 17:43

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» от 3 сентября 2019 года № 27-IX.

Как сообщается на сайте суда, в суд обратились 50 нардепов.

Они просят суд признать этот закон неконституционным, считая, что принятие указанного закона Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а парламент, приняв этот закон, нарушил принцип верховенства права и действовал не в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины. Согласно дополнению к конституционному представлению, документ подписали 43 члена парламентской фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь», четыре члена депутатской группы «Доверие» и трое из депутатской группы «За будущее».

Напомним, 1 января 2020 года закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности вступил в силу.

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты «не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

18 декабря Верховная Рада окончательно приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. В ЦПК подчеркнули, что народные избранники сохранили и даже усилили депутатскую неприкосновенность – согласно проголосованному законопроекту, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств в отношении нардепов. НАБУ и САП призывали Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности.