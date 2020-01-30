В Италии зафиксировали два случая заражения коронавирусом

31 января 2020, 10:50

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране выявили первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ansa.

«Два подтвержденных случая - это два китайских туриста, которые приехали в нашу страну. Первые два подтвержденных случая коронавируса», - сказал Конте на пресс-конференции в Риме.

По его словам, пациенты изолированы в больнице и находятся в «хорошем состоянии». Он также сказал, что китайская пара происходит из провинции Ухань, которая является эпицентром вспышки нового коронавируса.

Китайская пара прибыла 23 января в Милан и находилась в Италии около десяти дней. После нескольких остановок по Италии они прибыли в Рим. Прошлой ночью им стало плохо, и, судя по симптомам были госпитализированы.

Комната, где муж и жена находились в отеле Палатинно в Риме, была закрыта для обеззараживания.

Конте заверил, что причин для волнения нет и заболевание не будет распространяться. «Я уверен, что ситуация останется ограниченной. Нет оснований создавать панику и социальную тревогу», - сказал премьер.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также обнаружили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде, Непале и Германии.