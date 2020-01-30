Платники Луганщини постійно перераховують кошти за користування ресурсами держави

31 января 2020, 11:10

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-грудні 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 5 млн гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

У відомстві зазначили, що минулого року до державного бюджету перераховано 1 млн 439 тис. грн. Це на 200 тис. грн більше, ніж у 2018 році. Місцеві бюджети отримали 3 млн 565 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Крім того, минулого року до державного бюджету надійшло 11 млн 828 тис. гривень рентної плати за спеціальне використання води та 283,4 тис. гривень рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.