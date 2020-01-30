В Кабмине закрыли парикмахерскую

31 января 2020, 11:57

В здании правительства закрыли парикмахерскую.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало чуть меньше совка. У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)», – написал он.

По словам Дубилета, В комнате, что освобождается, будет устроено 12 рабочих мест. «Туда въедут работники UkraineInvest, те самые «инвестиционные няни». Кстати, в заголовках можно так и написать: «Няни захватили помещение парикмахеров», – подчеркнул министр.