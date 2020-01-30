ВОЗ: Украина сможет справиться с коронавирусом

31 января 2020, 12:19

Украина сможет справиться с коронавирусом в случае, если вспышка смертельного вируса все-таки произойдет. Об этом сообщил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает «Украинская правда».

Больше всего ВОЗ обеспокоена возможностью попадания вируса в страны со слабой медицинской системой. «Принимая во внимание нашу работу с Минздравом, я не могу назвать Украину страной со слабой системой», – сказал он.

Риски же заболевания остаются и до сих пор, информирование врачей надо усилить, отметил Хабихт.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также обнаружили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде, Непале и Германии.

По данным на 31 января, количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 204 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории страны, уехать из Китая в связи со стремительным распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса 2019-nCoV.