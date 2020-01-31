Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
03 февраля 2020, 09:00

Авиация России нанесла удар по сирийскому городу

Российская авиация и военные режима Асада нанесли удар по городу Аль-Баб, подконтрольному поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии.

Об этом сообщает Daily Sabah.

«Авиация режима Асада и ВВС РФ нанесли удар по городу Аль-Баб, подконтрольному поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНС), что находится на севере Сирии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом городе это первый авиаудар, начиная с 2017 года.

Накануне силы СНА начали наступление на юг от Аль-Баб, захватив два совместных пункта пропуска РФ и войска Асада.

Аль-Баб контролируется Турцией и ее сирийскими оппозиционными войсками с 2017 года.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: