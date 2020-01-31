Авиация России нанесла удар по сирийскому городу

03 февраля 2020, 09:00

Российская авиация и военные режима Асада нанесли удар по городу Аль-Баб, подконтрольному поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии.

Об этом сообщает Daily Sabah.

«Авиация режима Асада и ВВС РФ нанесли удар по городу Аль-Баб, подконтрольному поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНС), что находится на севере Сирии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом городе это первый авиаудар, начиная с 2017 года.

Накануне силы СНА начали наступление на юг от Аль-Баб, захватив два совместных пункта пропуска РФ и войска Асада.

Аль-Баб контролируется Турцией и ее сирийскими оппозиционными войсками с 2017 года.