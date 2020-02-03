«Укрнафта» и «Укртрансгаз» подписали мировое соглашение

03 февраля 2020, 13:28

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании «Укртрансгазом» за «Укрнафтой» газа в подземных хранилищах почти на 15 млрд грн, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«На прошлой неделе подписано и утверждено судом мировое соглашение между «Укртрансгазм» и «Укрнафтой» о признании за «Укрнафтой» указанных выше объемов газа (2 млрд куб. м, - ред.) в хранилищах «Укртрансгаза», - написал он в Facebook.

Витренко отметил, что речь идет о спорных объемах газа, которые Укрнафта течение 2006-2012 годов добывала и передавала в газотранспортную систему.

Эту систему контролировал «Нафтогаз», и он с подачи правительства занимал позицию, что Укрнафта должна была продавать этот газ «Нафтогазу» по цене, определенной для нужд населения. Поэтому «Нафтогаз» не давал Укрнафте возможности распоряжаться этим газом другим способом. В свою очередь Укрнафта не видела законных оснований, чтобы она продавала газ «Нафтогаза» по такой цене.

Годами продолжались судебные споры по этому вопросу, в частности последние 6 лет, но так и не удалось доказать в суде, что Укрнафта была обязана продавать газ Нафтогазу по такой цене. В свою очередь Укрнафта успешно доказывала в суде свою правоту. Так, еще в 2014 году Верховный суд Украины принял окончательное решение о том, что за Укрнафтой должны быть признаны спорные объемы газа по наиболее раннему периоду (добытому в 2006 году). Относительно более поздних периодов Укрнафта получила промежуточные победы, но решение в высших судебных инстанциях еще не было принято.

«Вторая проблема Укрнафты – это налоговый долг, который был сформирован в 2014-2015 годах. Как уже было сказано ранее, Укрнафта пока в полном объеме платит текущие налоговые обязательства, но в компании не хватает денег для погашения налогового долга. На этот долг начисляются чрезвычайно высокие штрафы и пени, до 30% годовых от основной суммы, не дает Укрнафте возможности нормально работать», - отметил Витренко.

Можно сказать, что одним из основных факторов, который повлиял на возникновение этой налоговой задолженности, является формирование дебиторской задолженности перед Укрнафтой во времена тогдашнего руководства Укрнафты. Уже много лет продолжается расследование правоохранительных органов, в частности НАБУ, по составу преступления в их действиях, а также о связи компаний-дебиторов с миноритарными владельцами Укрнафты. «Нафтогаз всячески способствует работе правоохранителей, но мне не известно чтобы была установлена ​​вина тогдашнего менеджмента или миноритарных акционеров», - написал он.

В то же время, можно утверждать, что сумма налогового долга меньше рыночной стоимости спорных объемов газа - как на момент возникновения этого налогового долга, так и на сегодняшний день. Иными словами, если бы Нафтогаз дал возможность Укрнафте свободно распоряжаться добытым газом, то у Укрнафты была бы возможность в полном объеме платить налоги и не допустить формирования этого налогового долга.

Витренко отметил, что согласно акционерному соглашению между Нафтогазом и миноритарными акционерами, которых представляет Игорь Коломойский, Нафтогаз обязан способствовать Укрнафте в реализации газа по рыночным ценам. Это соглашение было подписано во времена премьерства Юлии Тимошенко. Нафтогаз пытался аннулировать это соглашение в международном арбитраже, но арбитражный суд не поддержал позицию Нафтогаза.

Учитывая приведенные выше обстоятельства, Нафтогаз и Укрнафта в феврале 2019 начали процесс урегулирования споров и решения проблемы с налоговым долгом Укрнафты.

Стороны согласовали соглашение, по которому Укрнафта продает Нафтогазу объем газа, который по решению Верховного Суда Украины должен быть признан за Укрнафтой в хранилищах Укртрансгаза (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний Нафтогаз).

Единственным возможным вариантом определения цены по этой сделке была рыночная цена на тот момент, поскольку Закон Украины «Об акционерных обществах» определяет такие соглашения как сделки с заинтересованностью (учитывая, что Нафтогаз является мажоритарным акционером) и требует применения рыночных цен. Соответствие рыночной цене по этому соглашению было подтверждено международной аудиторской компанией KPMG.

Соглашением также предусматривается, что источником средств для расчетов со стороны Нафтогаза будет компенсация, которую Нафтогаз должен получить из госбюджета в соответствии с законом «О рынке природного газа» за возложенные на него специальные обязанности в порядке, установленном Кабмином.

В свою очередь Укрнафта должен использовать эти средства для погашения налогового долга.

«Все операции должны быть проведены через счета в Госказначействе, что исключает нецелевое использование средств. Фактически это является гарантией того, что все средства, которые будут выплачены из госбюджета, в полном объеме будут возвращены в госбюджет», - пояснил исполнительный директор.

Но это соглашение не было реализовано. Правительство Гройсмана потребовало, чтобы оно было согласовано не только наблюдательным советом Нафтогаза (что было сделано), а и отдельным решением Кабмина.

Нафтогаз безотлагательно предоставил Кабмину все необходимые документы для согласования, но соответствующее решение даже не рассматривалось.

Только недавно правительство Гончарука сняло эти ограничения со стороны Кабмина.

«На прошлой неделе было подписано и утверждено судом мировое соглашение между Укртрансгазом и Укрнафтой о признании за Укрнафтой указанных выше объемов газа в хранилищах Укртрансгаза. Теперь Укрнафта передает этот газ Нафтогазу по заключенному договору купли-продажи этого газа», - резюмировал Витренко.

Далее Нафтогаз должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязанности, рассчитаться за газ с Укрнафтой (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также внести предоплату до 14,6 млрд грн за газ, который Укрнафта будет добывать и передавать Нафтогазу в будущие периоды; Укрнафта все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающие в связи с осуществлением этих операций.