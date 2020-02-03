Под Львовом спасли из фуры-холодильника 4 афганцев

03 февраля 2020, 13:54

Патрульные спасли четырех граждан Афганистана с опломбированной фуры-рефрижератора на Львовщине.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель грузовика Volvo рассказал полицейским, что везет из Македонии в Россию яблоки, а остановившись на заправочной станции в населенном пункте Гамалеевка, услышал стук с прицепа и шум.

53-летний мужчина сразу вызвал полицию, ведь там не должно было быть людей.

Приехав на место, патрульные тоже услышали стук изнутри. Грузовик опломбировали еще в Румынии, и пломба была без повреждений. Полицейские пытались установить словесный контакт с людьми, однако в ответ слышали только крики, вероятно, о помощи.

На место происшествия вызвали все необходимые службы, включая медиков. Патрульные приняли решение срывать пломбы и открывать фуру, ведь существовала реальная угроза жизни людей. По предварительной информации, они там могли находиться уже пятые сутки без вентиляции, а поскольку это рефрижератор, то температура там была от +2 до +4 градусов стабильно.

Водитель грузовика, действуя по указаниям заместителя командира батальона Андрея Пушкара, осторожно начал срывать пломбу и открывать транспортное средство. Внутри на ящиках с яблоками сидели четверо иностранцев. Патрульные помогли им спуститься наружу. Медики осмотрели их и сообщили, что мужчины в госпитализации не нуждаются.

При поверхностной проверке запрещенных вещей у граждан не обнаружили.

Полицейские установили, что все граждане Афганистана. Трое из них несовершеннолетние в возрасте 15, 16 и 17 лет, а четвертый 23-летний.

Патрульные угостили иностранцев едой и чаем, чтобы те согрелись.

Далее лицами занимаются компетентные службы.