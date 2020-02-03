В Киеве госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая

03 февраля 2020, 16:07

В Киеве двух человек, которые прилетели из Китая, госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с подозрением на заболевание новым коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава.

«1 февраля в аэропорту Борисполь обратились 2 пассажира с подозрениями на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве», - говорится в сообщении.

2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из города Санья (КНР) со 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту. По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдения.

По состоянию на 3 февраля 2020 в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальных.

Подтверждено 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции. За пределами Китая об одном летальном случае болезни сообщено Филиппинами.