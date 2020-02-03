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Общественное мнение
Спорт
03 февраля 2020, 16:38

Каратистка Терлюга признана лучшей спортсменкой января в Украине

Каратистка Анжелика Терлюга признана лучшей спортсменкой Украины в январе. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Лучшим тренером месяца признан наставник 27-летней спортсменки Денис Морозов.

В начале 2020 Анжелика успешно выступила на двух престижных международных турнирах. Украинская спортсменка победила на соревнованиях Karate 1 Серии А в Сантьяго (Чили), а также завоевала серебряную награду этапа Премьер-лиги Karate 1 в Париже (Франция).

Отметим, что Анжелика Терлюга возглавляет мировой рейтинг в весовой категории 55 кг и находится среди лидеров зачета на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

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