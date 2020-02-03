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Общественное мнение
Власть
03 февраля 2020, 17:44

В Раде предложили создать кодекс поведения нардепа

В Верховной Раде могут создать кодекс поведения народного депутата. Об этом спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил во время брифинга, трансляцию вел телеканал 112 Украина.

«Мне бы очень хотелось. Я думаю, мы будем заниматься этим вопросом. На самом деле мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился Кодекс в качестве закона, Кодекс поведения народного депутата. Чтобы это была не только внутрипартийная история, которую ты можешь поддержать или не поддержать, а иногда, давайте будем реалистами, потом от нее отойти, а и чтобы это несло юридические последствия», - сказал Разумков.

Напомним, ранее Разумков призвал депутатов думать, о чем они говорят, помнить, откуда они пришли в парламент, и перестать жить в другой реальности.

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