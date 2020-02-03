Кабмин выделил дополнительные 500 миллионов на трудоустройство украинцев

03 февраля 2020, 17:50

Кабинет Министров увеличил на 500 млн грн расходы на активные программы трудоустройства украинцев, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается что всего в этом году на реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено 1,2 млрд гривен. В прошлом году эти расходы составляли лишь 734 млн гривен.

«Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышению их возможностей для трудоустройства, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине», - отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, председатель правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Юлия Свириденко.

Напомним, по состоянию на конец декабря 2019 года, в Украине зарегистрировано 338,2 тыс. безработных. Из них 177,3 тыс. это женщины, а 160,9 тыс. – мужчины.