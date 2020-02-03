Проблем - хоть отбавляй в Лисичанске. Умирающая экономика, политические распри, безработица - все это влияет на уровень жизни местных жителей. Что же делать дальше? Как жить? Поговорить об этом лисичане решили в минувшую субботу.
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03 февраля 2020, 18:08
Лисичане самостоятельно пытаются решить проблемы своего города
Проблем - хоть отбавляй в Лисичанске. Умирающая экономика, политические распри, безработица - все это влияет на уровень жизни местных жителей. Что же делать дальше? Как жить? Поговорить об этом лисичане решили в минувшую субботу.
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