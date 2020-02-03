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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
03 февраля 2020, 18:08

Лисичане самостоятельно пытаются решить проблемы своего города

Проблем - хоть отбавляй в Лисичанске. Умирающая экономика, политические распри, безработица - все это влияет на уровень жизни местных жителей. Что же делать дальше? Как жить? Поговорить об этом лисичане решили в минувшую субботу.

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