МОН рекомендует вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая

03 февраля 2020, 10:53

Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины и/или не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. Соответствующее письмо будет отправлено всем вузам в понедельник, 3 февраля 2020, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша цель – обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)», - отметила министр Анна Новосад.

Предполагается, что до 10 февраля 2020 вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).