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Общественное мнение
Экономика / Региональные
03 февраля 2020, 11:17

Місцеві бюджети Луганщини минулого року отримали понад мільйон гривень туристичного збору

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-грудні 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млн 85 тис. грн туристичного збору. Це на 941,3 тис. грн. перевищує надходження 2018 року.

Нагадаємо, що базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

На обліку в Головному управлінні ДПС у Луганській області станом на 01.01.2020 року перебуває 42 платника туристичного збору.

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