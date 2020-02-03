Минкульт продолжит обсуждение законопроекта о дезинформации

03 февраля 2020, 11:53

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации, заявил глава ведомства Владимир Бородянский.

«Сейчас он проходит только первый этап публичных обсуждений, и мы пришли к выводу, что этот этап должен быть продлен», - написал он в Telegram.

Бородянский подчеркнул, что «на сегодня мы имеем только законопроект».

«Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства. Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены», - заверил он.