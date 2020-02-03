Гончарук о коронавирусе: В каждой области есть бригады, которые понимают, что делать

03 февраля 2020, 12:40

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина», передает Hromadske.

Он отметил, что украинские специалисты находятся в постоянной координации со Всемирной организацией здравоохранения.

«Украина сегодня готова к этой ситуации, у нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы абсолютно контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий. Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов кому нужно сообщать», - сказал Гончарук.

Премьер рассказал, что пока все случаи подозрения на коронавирус не подтвердились.

«Но даже в случае возникновения такого заболевания, мы понимаем, что делать. У нас в достаточном количестве имеющиеся бригады инфекционистов - минимум по две в каждой области», - отметил он.

Гончарук добавил, что эти бригады оснащены и «понимают, что делать».