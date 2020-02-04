В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка

04 февраля 2020, 09:00

В Житомире госпитализировали девочку, которая вернулась с отдыха из Китая, с подозрением на коронавирус - ее положили на лечение в стационаре и провели 15 исследований. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Житомирского областного лабораторного центра.

«На прошедшей неделе специалистами областного лабораторного центра совместно с медицинскими работниками лечебно-профилактических заведений города Житомира было проведено расследование случая подозрения на «коронавирусную инфекцию» у ребенка, который вернулся с отдыха в Китае», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы им. Башека.

«По состоянию на 29 января для вирусологического подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» набор диагностикумов в государстве, в частности в области, отсутствует. Поэтому исключение или подтверждение диагноза «коронавирусная инфекция» осуществлялось согласно утвержденного алгоритма путем проведения вирусологических исследований материала от больного ребенка на другие вирусные инфекции», — говорится в сообщении.

Так, для ребенка было проведено 15 исследований.

Всего вирусологической лабораторией областного лабораторного центра с этой целью было проведено бесплатно для ребенка 15 исследований и потрачено около 6 тыс. грн.

«По результатам этих исследований выделен «аденовирус». В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия. Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные надзора за контактными, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвержден», — отмечается в сообщении