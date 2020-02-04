На Украину надвигаются снегопады, объявлено штормовое предупреждение

04 февраля 2020, 13:44

В Украине 4-6 февраля ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Кроме того, 5-6 февраля в центральных областях значений ожидается сильный снег, в восточных областях сильный снег с дождем, в южных областях сильный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

В ГосЧС подчеркнули, что ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.