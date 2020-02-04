Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранены 2 военных

04 февраля 2020, 14:47

За минувшие сутки, 3 февраля, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.