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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
04 февраля 2020, 14:47

Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранены 2 военных

За минувшие сутки, 3 февраля, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

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