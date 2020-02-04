Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что боевики выпустили при этом 1087 боеприпасов.
"По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей", - говорится в сообщении.