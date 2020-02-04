04 февраля 2020, 15:06 Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook. Сообщается, что боевики выпустили при этом 1087 боеприпасов. "По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей", - говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...