Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
04 февраля 2020, 15:06

Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики выпустили при этом 1087 боеприпасов.

"По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: