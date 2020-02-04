Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

04 февраля 2020, 16:00

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передает ТАСС.

«Одного из обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сказала она. Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права.

«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», – подчеркнула адвокат.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.