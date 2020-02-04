Циклон принесет Украине штормовой ветер и сильные осадки

Во вторник в Украине будет продолжаться снижение температуры воздуха: ожидается + 2 + 8 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях.
Большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами.
5-го февраля, в среду, в Украину ворвется настоящий южный циклон.
В большинстве областей 5-го февраля погода существенно усложнится – сильные осадки, штормовой ветер.
На Юге, в Центре – преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.
Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона – там или без осадков, или небольшие.
«5-го февраля в Украине ожидается осложнение погоды – дальнейшее понижение температуры воздуха, штормовой ветер, сильные осадки!» - предупредила Диденко.