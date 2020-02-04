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Общественное мнение
Общество
04 февраля 2020, 09:38

Циклон принесет Украине штормовой ветер и сильные осадки

Во вторник в Украине будет продолжаться снижение температуры воздуха: ожидается + 2 + 8 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях.

Большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами.

5-го февраля, в среду, в Украину ворвется настоящий южный циклон.

В большинстве областей 5-го февраля погода существенно усложнится – сильные осадки, штормовой ветер.

На Юге, в Центре – преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.

Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона – там или без осадков, или небольшие.

«5-го февраля в Украине ожидается осложнение погоды – дальнейшее понижение температуры воздуха, штормовой ветер, сильные осадки!» - предупредила Диденко.

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