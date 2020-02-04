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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
04 февраля 2020, 17:32

Правоохранители Луганщины создали колл-центр для помощи детям

Одним из приоритетных направлений деятельности полиции Луганщины является проведение профилактических мероприятий с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Именно о них и пойдет речь в следующем сюжете

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