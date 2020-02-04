Одним из приоритетных направлений деятельности полиции Луганщины является проведение профилактических мероприятий с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Именно о них и пойдет речь в следующем сюжете
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04 февраля 2020, 17:32
Правоохранители Луганщины создали колл-центр для помощи детям
Одним из приоритетных направлений деятельности полиции Луганщины является проведение профилактических мероприятий с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Именно о них и пойдет речь в следующем сюжете
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