Декларування: доходи фізособи за послуги, надані іншій фізособі

04 февраля 2020, 10:42

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримує доходи за надані послуги від іншої фізичної особи, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року.

Також, така особа зобов’язана нарахувати і сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за ставкою 18 відсотків та військовий збір 1,5 відсотка.

Нагадаємо, що дохід з джерелом походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.

Платник ПДФО, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити ПДФО з таких доходів (підпункт 168.2.1 Податкового кодексу України).