Уровень заболеваемости гриппом в Киеве вырос на 26%

04 февраля 2020, 11:40

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 26,1%. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, на прошлой неделе в столице зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ.

Поворозник отметил, что в медицинские учреждения за прошедшую неделю госпитализированы 290 человек, из них 229 - дети.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 120 учебных заведениях: в 90 школах - полностью, а в 30 - частично.

Отмечается, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% учеников по причине заболевания гриппом и ОРВИ.