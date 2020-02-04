Рада уволила Бабак

04 февраля 2020, 12:00

Принятие соответствующего постановления №2767 поддержали 266 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

«Освободить Бабак Алену Валерьевну от должности министра развития громад и территорий Украины», — говорится в документе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с парламентской трибуны поблагодарил министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак за работу на этом посту: «Я хотел бы поблагодарить Алену Валерьевну за ту тяжелую работу, которую она делала в течение этих 4 месяцев. Прошу ее поддержать».

Напомним, ранее министр по вопросам развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении.

Ее отставку в «Слуге народа» объясняют тем, что министр «не справлялась и не делегировала полномочия».