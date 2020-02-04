Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
04 февраля 2020, 12:14

Будьте внимательны и осторожны: ожидается значительное ухудшение погодных условий

5 и 6 февраля на территории Луганской области ожидается значительное понижение температуры, сильный дождь и мокрый снег, метели, гололедица и налипание мокрого снега.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

Полиция Луганщины призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, будьте внимательными и осторожными за рулем.

Если во время движения Вы попали в затруднительное положение из-за непогоды, или стали свидетелем подобного - звоните по номеру «102». Полиция готова к оказанию помощи.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: