04 февраля 2020, 12:14 Будьте внимательны и осторожны: ожидается значительное ухудшение погодных условий 5 и 6 февраля на территории Луганской области ожидается значительное понижение температуры, сильный дождь и мокрый снег, метели, гололедица и налипание мокрого снега. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области Полиция Луганщины призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, будьте внимательными и осторожными за рулем. Если во время движения Вы попали в затруднительное положение из-за непогоды, или стали свидетелем подобного - звоните по номеру «102». Полиция готова к оказанию помощи. Твитнуть Загрузка... Загрузка...