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Общественное мнение
Политика
05 февраля 2020, 09:00

Пристайко: нормандская встреча на уровне министров может пройти в феврале

Министры "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии - могут провести встречу в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом в ходе визита в Чехию заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

По его словам, министры могут встретиться уже 14-16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - заявил Пристайко.

Он также добавил, что министерские встречи не должны заменятт полноценный саммит, на который возлагаются большие надежды.

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