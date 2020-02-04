Рада планирует ввести национальную инвентаризацию лесов

05 февраля 2020, 13:00

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов. За проект закона проголосовали 374 нардепа, передает РБК-Украина.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно, в том числе 2 миллиона на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 миллиона - на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.