В прошлом году заробитчане перевели в Украину около $12 миллиардов

05 февраля 2020, 14:31

По расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)», — говорится в сообщении Нацбанка.

Там отмечают, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 грн — на 5 грн ($0,2) с начала прошлого года.

Вместе с тем, в начале 2020 года курс валют начал расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.