Поліція Луганщини попереджає: В період з 6 по 7 лютого очікується значне погіршення погодних умов

05 февраля 2020, 13:53

В період з 6 по 7 лютого очікується значне погіршення погодних умов. У зв’язку з цим, на Луганщині працює «гаряча лінія» для водіїв на випадок надзвичайних подій на дорозі.

Якщо Ви потрапили у надзвичайну ситуацію на дорозі, звертайтесь до поліції – 102, або до чергового диспетчера служб автомобільних доріг за телефоном – 050 305 16 49, Вам обов’язково допоможуть.

Також звертаємо вашу увагу, що для отримання інформації про стан проїзду й оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах області працює цілодобово гаряча лінія: (044) 287 11 40.

На автодорогах Луганської області облаштовано 15 стоянок та місць відстою транспортних засобів, з якими ви можете ознайомитись нижче: