Украинцев предупредили о снегопадах и сильных морозах

05 февраля 2020, 15:28

Завтра, 6 февраля, в центральных областях Украины ожидается сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица и образование снежного покрова высотой 10-15 см, сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей ожидается образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Кроме того, 6 февраля в южных, восточных и Днепропетровской областях будут сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): ночью и утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.

По прогнозу синоптиков, 6 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица.

В то же время 7-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10 ° мороза.

В ведомстве подчеркнули, что ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства