В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализировали студентов из Китая

05 февраля 2020, 16:00

Шестерых студентов из Китая госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, а врачи ведут за ними усиленное наблюдение. Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции — большинство из них недавно были в Китае, сообщает KHARKIV Today.

«Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем», — рассказал главврач больницы Павел Нартов.

Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань — эпицентра инфекции.

«Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань — и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут», — сообщил Нартов.

Большинство госпитализированных студентов учатся в ХАИ и живут в общежитиях вуза.

Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

«Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции», — заявил он.

При этом Нартов затруднился ответить на вопрос, когда приблизительно первые тест-системы прибудут в Харьковскую область.