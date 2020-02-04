В Донецкой области 271 школа закрыта на карантин

05 февраля 2020, 16:32

271 школа Донецкой области закрыта на карантин из-за увеличения случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации.

«В Донецкой области по состоянию на 05.02.2020 закрыта на карантин 271 школа (52,7% от общего количества дневных учреждений общего среднего образования), а еще в 5-ти – обучение временно прекратили в 775 отдельных классах. Количество учащихся, состоящих на карантинных мероприятиях, составляет 110,5 тыс. человек», – сообщили в пресс-службе.

«Решение о проведении карантинных мероприятий принимают местные органы власти, исходя из актуальной эпидемиологической ситуации в регионе», – добавляют там.