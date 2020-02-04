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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
05 февраля 2020, 15:38

Сергей Гайдай отчитался за первые 100 дней работы на посту главы Луганской области

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отчитался за первые сто дней своей работы. Чего достиг, что в планах и обошлось ли без неожиданных заявлений - знает наша команда.

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