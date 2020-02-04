Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отчитался за первые сто дней своей работы. Чего достиг, что в планах и обошлось ли без неожиданных заявлений - знает наша команда.
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05 февраля 2020, 15:38
Сергей Гайдай отчитался за первые 100 дней работы на посту главы Луганской области
Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отчитался за первые сто дней своей работы. Чего достиг, что в планах и обошлось ли без неожиданных заявлений - знает наша команда.
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