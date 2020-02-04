05 февраля 2020, 15:40 Новая цена на газ: чего ожидать жителям Луганщины? Не успел закончиться январь, а Нафтогаз уже изменил свою оптовую цену на газ, она была рассчитана по новой методике, согласно постановлению Кабмина. Какой будет новая цена и почувствует ли эти изменения Луганщина - смотрите в следующем материале. Твитнуть Загрузка... Загрузка...