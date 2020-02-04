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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика / Региональные
05 февраля 2020, 15:40

Новая цена на газ: чего ожидать жителям Луганщины?

Не успел закончиться январь, а Нафтогаз уже изменил свою оптовую цену на газ, она была рассчитана по новой методике, согласно постановлению Кабмина. Какой будет новая цена и почувствует ли эти изменения Луганщина - смотрите в следующем материале.

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