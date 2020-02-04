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Общественное мнение
Общество
05 февраля 2020, 10:39

ВОЗ отказалась признать начало пандемии коронавируса

Глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами".

"Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов", - заявила Бриан.

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