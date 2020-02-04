До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували 465 млн грн податків і зборів

05 февраля 2020, 11:00

У січні 2020 року платники Луганської області сплатили до зведеного бюджету 465 млн гривень. Це на 35,5 млн грн більше, ніж у січні 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 202,8 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 80,6 тис. гривень.

У розрізі основних платежів платники області у січні цього року перерахували до державного бюджету 75,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб; 108,2 млн грн податку на додану вартість; 1,6 млн грн податку на прибуток підприємств; 1,8 млн гривень акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 241,5 млн гривень.