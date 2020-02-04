ООС: Боевики совершили 12 обстрелов, потерь нет

05 февраля 2020, 11:41

4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Авдеевка – со противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды у Новотошковского – из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин;

два раза вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин;

неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.

За текущие сутки потерь нет.