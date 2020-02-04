ООС: Боевики совершили 12 обстрелов, потерь нет

4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:
вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
у Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Авдеевка – со противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета;
рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.
Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
дважды у Новотошковского – из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин;
два раза вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин;
неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.
За текущие сутки потерь нет.