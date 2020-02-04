У Зеленского отрицают подготовку к водоснабжению Крыма

05 февраля 2020, 12:01

Информация о возможном возобновлении водоснабжения в аннексированный Крым не соответствует действительности, заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения в Крым и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности», - написал он в Facebook.

По словам Кориневича, 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и г. Севастополь.

«В ходе этого визита запланирован визит на КПВВ «Каланчак» и логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком возобновлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации», - подчеркнул постпред президента и подчеркнул, что выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграниц с временно оккупированным Крымом.