В Запорожской области перевернулась рейсовая маршрутка, есть пострадавшие

06 февраля 2020, 13:51

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса, в результате пострадали шесть пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщается, что ДТП произошло 6 февраля около 7:30 на 459 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Мелитопольском районе. Водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" не справился с управлением и допустил опрокидывание маршрутки.

"В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров, четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с ухудшением погодных условий и ситуацией на дорогах.