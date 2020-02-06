СБУ предотвратила поставку армии неисправной техники

06 февраля 2020, 15:46

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала поставки неисправных агрегатов на ГП «Харьковский бронетанковый завод», который занимается ремонтом и техническим обслуживанием военной техники для нужд украинской армии, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта государство должно было оплатить агрегаты почти 2,5 миллиона гривен. В то же время по выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, поставленные запасные части были технически неисправными. Установлено, что вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли «косметический ремонт» танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилище фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе. Во время следственных действий изъяты контрафактные запчасти для бронированной техники для фальсификации серийных номеров, бухгалтерскую документацию, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на преступление) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Благодаря своевременным действиям СБУ исполнение контракта приостановлено, перечисления государственных средств не произошло.