Зачем делать пластику десны

06 февраля 2020, 17:08

Гингивопластика десны – стоматологическая процедура, заключающаяся в изменении контура, высоты, толщины десны. Показаниями для операции являются врожденные или приобретенные аномалии полости рта. Ее проводят как по медицинским, так и по эстетическим соображениям.

Когда нужно проводить операцию

Наиболее популярная причина для проведения гингивопластики – опущение линии десны после имплантации. Среди других причин:

- Косметический дефект после различных травм и операций (для получения симметричного уровня ткани используются лазеры и коагулирующие боры).

- Врастание щеки в десну после уменьшения объема кости. Пластику делают перед имплантацией зубов.

- Лечение пародонтита, гингивита.

- Повышенная чувствительность зубов (оголение корня зуба).

- Пародонтальный карман.

- Полипы на деснах и другие новообразования.

«Лоскутная операция» позволяет скорректировать линию улыбки, сформировать однородный красивый розовый цвет десневой ткани. Проводят ее только под анестезией. Врачи клиники используют препараты нового поколения, не вредящие организму. Подробнее здесь https://dynastystom.kiev.ua/services/hirurgicheskaya-stomatologiia/plastika-desny/.

Гингивопластика может быть в двух формах – либо ткани десны удаляют, либо пересаживают часть слизистой с другого места. Донорским лоскутом чаще всего выступает слизистая оболочка неба. Его вырезают и прикрепляют специальными нитями к определенному месту. Область надреза обрабатывают антисептиком, после выполнения всех манипуляций – зашивают полиамидной нитью. Швы снимают спустя две недели. Спустя три недели место «подсаживания» становится практически неотличимым от других участков полости рта.

Цена операции зависит от объема работы, проведенной диагностики, выбранной методики проведения. Стоимость зачастую определяет причина, по которой ее делали – истончение десны, имплантация, пародонтит или изменение внешнего вида десны. Узнать точную сумму можно во время консультации.

Нюансы проведения и противопоказания

Вместе с операцией часто приходится делать дополнительные процедуры – чистить корневые каналы зубов, устранять воспаления в обрабатываемой зоне, лечить кариозные и пародонтальные воспаления, восстанавливать или пересаживать костную ткань.

Использование инновационных методик позволяет уменьшить болевые ощущения во время операции и уменьшить срок реабилитации. Пластику проводят:

- по всему периметру;

- на нескольких зубах;

- на маленьком участке.

Если десневой ткани слишком много, выполняют технику иссечения. Если проблема возле шейки зубов и области корня, применяют лоскутную технику.

Перед проведением операции пациента долго исследуют, используя разные диагностические методики. Это нужно, чтобы узнать состояние, в котором находится десневая ткань, выявить противопоказания.

Гингивопластику делают в несколько этапов. Сначала вкалывают анестезию, затем – чистят корни зубов от налета, камней, отложений. После изменения положения десны рану зашивают.

В период восстановления запрещено:

- курить;

- есть твердую, острую, горячую еду;

- интенсивно заниматься упражнениями или тяжело работать.

Зубы нужно чистить осторожно, чтобы не повредить щеткой прооперированные участки. Ротовую полость полощут антисептиками или травяными отварами. Стоит насторожиться, если после операции повышается температура тела, появился отек или есть следы интоксикации организма. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.