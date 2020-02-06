Впервые за пять лет батальон полиции особого назначения раскрывает тайны. За кулисы уникальных тренировок спецназовцев попала наша съемочная группа. Как выглядят охотники за крайне опасными преступниками - смотрите прямо сейчас.
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06 февраля 2020, 17:18
Впервые на Луганщине: Батальон полиции особого назначения раскрывает тайны
Впервые за пять лет батальон полиции особого назначения раскрывает тайны. За кулисы уникальных тренировок спецназовцев попала наша съемочная группа. Как выглядят охотники за крайне опасными преступниками - смотрите прямо сейчас.
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