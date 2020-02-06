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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
06 февраля 2020, 17:18

Впервые на Луганщине: Батальон полиции особого назначения раскрывает тайны

Впервые за пять лет батальон полиции особого назначения раскрывает тайны. За кулисы уникальных тренировок спецназовцев попала наша съемочная группа. Как выглядят охотники за крайне опасными преступниками - смотрите прямо сейчас.

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