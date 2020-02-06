Положительные тесты на коронавирус будут проверяться в Лондоне

06 февраля 2020, 17:31

Позитивные тесты на заражение коронавирусом будут передаваться в британскую лабораторию для подтверждения.

Об этом во время брифинга сообщил директор директората Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает РБК-Украина.

По словам Скипальского, в случае, если тест на коронавирус будет положительным, то его отправят в лабораторию в Лондоне, и лишь после этого болезнь будет подтвержденной.

"Если вдруг такой тест будет положительный на коронавирус, верификация осуществляется не нашей лабораторией - верификация осуществляется лабораторией в Лондоне. То есть... образцы направляются... Есть специальный механизм и осуществляется там верификация. И только тогда мы получим подтверждение случая", - пояснил он.