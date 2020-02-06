На оккупированной Донетчине перевернулся автобус. Есть жертвы

06 февраля 2020, 17:59

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области сегодня днем, 6 февраля, перевернулся автобус, который следовал по направлению Горловка – Севастополь. Известно о двух погибших.

Об этом сообщил руководитель «администрации» Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший маршрутом Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии. инцидент произошел около 16:30 на подъезде к таможенному пункту "Новоазовск". В автобусе находилось 29 человек. Среди погибших мужчина и предположительно беременная женщина. Еще 11 человек пострадали. Характер травм уточняется. Сообщается, что в автобусе также находились пятеро детей», – сообщил Приходько.