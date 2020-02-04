Якутский шаман, шедший «изгонять Путина», пожаловался в ЕСПЧ

06 февраля 2020, 09:58

Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, пишет Интерфакс.

«Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны», - сказал Прянишников.

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те самые задержанные сторонники Габышева – Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.

Называющий себя шаманом Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии.

Позднее стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следствие считает, что «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».

3 октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.