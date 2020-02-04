Найманий працівник: ви відповідальні за тих, хто на вас працює

06 февраля 2020, 10:37

У Головному управлінні ДПС у Луганській області проводиться посилена роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування, щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних візитів матимуть змогу добровільно оформити всіх працівників відповідно до чинного законодавства.

Офіційне працевлаштування – це взаємовигідний процес, як для працівника, так і для роботодавця.

Для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.

Для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Не варто забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків і зборів є також грубим порушенням Законів України, яке підпадає під адміністративну та кримінальну відповідальності. Також, за порушення трудового законодавства працедавці несуть фінансову відповідальність.

Держава не має на меті карати працедавців – всі сили спрямовані на захист інтересів найманих працівників. Якщо працедавець сам дбає про інтереси своїх працівників, втручання держави тут зайве.

Переконливо радимо працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на дану пропозицію, зважити всі переваги офіційного працевлаштування.